ماكرون: ينبغي تبني سياسة أكثر صرامة تجاه إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن من غير الواضح إن كان مخطط تم إحباطه لتنفيذ هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس قد صدرت بشأنه أوامر من دوائر عليا في السلطات الإيرانية.

وأضاف ماكرون أنه لا يزال ينتظر تفسيرات، وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقدم له شيئاً خلال محادثتين بينهما. وأوضح الرئيس الفرنسي أنه لم يكن ساذجاً قط فيما يتعلق بإيران ولم يعتقد أن الأمر سيكون سهلاً. وأشار إلى أنه ينبغي تبني سياسة أكثر صرامة تجاه إيران.

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