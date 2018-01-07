انتكاسات عسكرية للحوثيين على جبهات عدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات (وكالات)

تصعيد عسكري شهدته الساعات الأخيرة في اليمن في أكثر من مديرية ومدينة وتعرض الحوثيون لانتكاسة عسكرية في أكثر من منطقة، إذ سلم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذابو نفسه مع 50 مسلحا آخرين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية حيس.

كما اشتعلت معارك في محافظة الجوف في كل من مديريات الشعف وخب وأسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز عيسى بحيج.

وخيم التوتر أيضا على مديرية النادرة بمحافظة إب وسط اليمن، بسبب حصار الحوثيين منزل القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن، اللواء عبدالحافظ السقاف، والتهديد بتفجير منزله.

وكان السقاف الذي قاتل مع المليشيات المتمردة بداية الحرب في عدن، رفض وجود المليشيات في المديرية، وعزز منطقته بعشرات المسلحين.

كذلك نجحت قوات الشرطة اليمنية في عدن في إيقاف مخطط للحوثيين لنقل مواد إيرانية محظورة تستخدم في صناعة القذائف والمتفجرات إلى صنعاء.

عبر الهاتف من الرياض اللواء محمد جميع الخضر وكيل جهاز الأمن القومي اليمني

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