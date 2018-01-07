العثور على مضافة لـ"داعش" في بادية النجف تحت الارض (فيديو)

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بناء على معلومات استخبارية عسكرية، تمكنت قوات قيادة حدود المنطقة الخامسة من العثور على مضافات لتنظيم داعش الارهابي في بادية النجف بعد تلقيها معلومات عن تواجدها في البادية.



تم التأكد من صحة المعلومة، وبالفعل تم العثور على مضافات تحت الارض في منطقة الغره اذ تبعد عن محافظتي كربلاء والنجف 115 كم.

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قيادة حدود المنطقة الخامسة اعلنت، انها عثرت على مضافات لعصابات "داعش" الاجرامية في بادية النجف الاشرف بعد تلقيها معلومات عن تواجد هذه المضافات في البادية.

واضافت “ان قوة بإمرة اللواء هزاع محمد الشمري قائد حدود المنطقة الخامسة توجهت يوم الثلاثاء الموافق ٢/ ١/ ٢٠١٨ لتفتيش البادية والتأكد من صحة المعلومة وبالفعل تم العثور على مضافات تحت الارض في منطقة الغرة، مشيرة الى ان هذه المضافات تبعد عن محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ١١٥ كم.

واكدت القيادة في بيان لها ان مداخل المضافات تم حفرها بطريقة يصعب كشفها كون فتحتات المضافات صغيرة الحجم ويتم تغطيتها بصفيحة معدنيه تغطى بالاتربه والاشواك، وقالت: ان القوة مستمرة في كشف المنطقة.

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