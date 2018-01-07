التحالف: إخلاء طيارين عقب سقوط طائرتهما في اليمن

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، سقوطَ طائرة للتحالف في صعدة اليمنية ونجاةَ الطيارَين اللذَين كانا على متنها.

وأوضح المتحدثُ باسم قواتِ التحالف المشتركة، العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركةِ للتحالف قد نفذتْ عمليةً خاصة ً مشتركة لإخلاءِ الطيارَين من منطقةِ سقوط الطائرةِ شاركت فيها قواتٌ برية ٌ وجوية وتم إخلاءُ الطيارين إلى داخلِ أراضي المملكة.

أعلنت القيادة المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم إجلاء طيارين من منطقة العمليات بعد سقوط طائرتهما المقاتلة، الأحد، جراء خلل فني.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات..".

وأردف قائلا، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة..".

ويقود التحالف العربي عمليات ضد الميليشيات الحوثية لمساعدة الحكومة الشرعية على بسط سيادتها على البلاد.

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