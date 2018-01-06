ثاني قافلة إغاثية إماراتية تغيث الخوخة اليمنية بعد تحريرها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتاحدة - (البيان)



واصل فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملياته الإغاثية في مختلف المناطق المحررة في اليمن حيث وزع مواد غذائية على السكان في منطقة الخوخة شمال الحديدة. وتضم القافلة الإغاثية التي تعتبر ثاني قافلة مساعدات يسيرها الهلال منذ تحرير مدينة الخوخة.. مواد غذائية وإغاثية ومعونات متنوعة. وعبر أهالي المدينة عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على هذا العطاء الذي نفض عنهم غبار الحرب وساعدهم على إعادة تطبيع حياتهم

وكانت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" تبرعت أول أمس بعشرة ملايين درهم لدعم مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية ومشاريعها التنموية في عام زايد.

وتأتي هذه المكرمة مع تباشير عام زايد (2018) الذي أعلنت عنه قيادة الدولة الرشيدة تزامنا مع مئوية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- رمز الخير والعطاء. كما تأتي ضمن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في مناطق النزاعات والكوارث، والحد من تداعيات الفقر والجوع والمرض التي تهدد الملايين حول العالم.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أهمية الدور الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا النزاعات والكوارث حول العالم.

وقال إن هذه المكرمة تأتي ضمن مبادرات سموها الخيرية والإنسانية التي تعتبر إحدى العلامات المضيئة على طريق البذل والعطاء من أجل الضعفاء والذي مهدته سموها بالكثير من الإنجازات الإنسانية التي عملت على إسعاد المحرومين وتحسين حياة المستضعفين، وكانت ولا تزال مبادرات سموها قبسا يهدي إلى تلمس احتياجات المكروبين، ومثالا يحتذى في رعاية الفقراء والمساكين، وأملا للمشردين والمعدمين في الحياة والعيش الكريم.

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