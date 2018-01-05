مقتل سائح واصابة 12 آخرين بجروح في تحطم منطاد في مصر

أخبار الآن | القاهرة- مصر(أ ف ب)

مقتل سائح من جنوب افريقيا واصيب 12 شخصا آخرون بجروح في تحطم منطاد الجمعة بالقرب من الاقصر في جنوب مصر، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس.



ولم يعط المسؤل معلومات حول جنسيات الجرحى او مدى اصاباتهم.

وكان المنطاد يَنقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث وهو الثاني من نوعه في منطقة الاقصر في غضون خمس سنوات تقريبا.



وغالبا ما يقوم السياح برحلات صباحية على متن مناطيد فوق المدينة الاثرية والمناطق المجاورة. لكن السلطات علقت هذه الرحلات لفترة بعد وقوع حادثين خلال أربع سنوات.



في 26 شباط/فبراير 2013، قتل 19 سائحا من بريطانيا وفرنسا والمجر واليابان عندما اشتعلت النيران في منطاد خلال تحليقه فوق الاقصر، بينما نجا الطيار وواحد من الركاب بالقفز من المنطاد. ونسبت السلطات الحادث الى تسرب للغاز.



وفي العام 2009، أصيب 13 سائحا بجروح عندما اصطدم المنطاد الذي كان يقلهم بعمود للاتصالات في الاقصر وتحطم بعدها.

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