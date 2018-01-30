عملية غربي كركوك بحثاً عن خلايا داعش

أخبار الآن | كركوك - العراق (آفي)

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الشرطة الاتحادية شرعت بعملية تفتيش في قرى الحويجة غربي المحافظة العراقية.

وقال المصدر بحسب "الغد برس"، إن "قوات من الشرطة الاتحادية شرعت بعملية تفتيش في عدد من قرى الحويجة غربي كركوك، بحثاً عن العناصر والخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش".

وأضاف أن "قوات الشرطة الاتحادية شرعت فور تسلمها الملف الأمني من قيادة عمليات كركوك بعملية أمنية في المنطقة، وأن هناك عمل مشترك بهذا الخصوص والعملية ما زالت مستمرة".

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