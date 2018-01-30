تونس: تفكيك 188 خلية إرهابية في عام 2017

أخبار الآن | تونس - تونس(وكالات)

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من تفكيك مئة وثمان وثمانين 188 خلية إرهابية و 47 وسبع واربعين خلية تسفير إلى بؤر التوتر في عام 2017, وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة إستماع أمام البرلمان

كما تم في الفترة ذاتها تفكيك 124مئة واربع وعشرين خلية استقطاب وست 6 خلايا مسلحة، إلى جانب منع تسعة وعشرين 29 ألف شاب من السفر للإشتباه في إمكانية التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر.

وفي السياق ذاته, كشف وزير الداخلية التونسي أن الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ 122 ألف مداهمة لمنازل عناصر يشتبه في تورّطها في الإرهاب, والتحرّي في 1590 قضية في هذا الخصوص.

كما تم في الفترة ذاتها التحفظ على 1456 شخصا بشبهات إرهابية, وفق وزير الداخلية التونسي.

وأكد براهم أن كل الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من طرف الأجهزة الأمنية التونسية في عام 2017 هم قيادات إرهابية في تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيمات إرهابية أخرى.

كما تم تنفيذ 105 ألف حملة أمنية أسفرت عن القبض عن 184 ألف شخص بتهم العنف والسرقة والمخدرات والإعتداء على الأمن العام.

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