جاسم محمد: اختفاء قيادات القاعدة يتنافى مع أدبيات التنظيم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

ذكر رئيس المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات جاسم محمد أن اختفاء قيادات تنظيم القاعدة يتنافى مع ادبيات هذا التنظيم، مقارنا ذلك بسلوكيات قادة القاعدة سابقا الذين كانوا يتحركون على الارض ويلقون خطبا وهي اعمال لا يقوم بها القادة حاليا، معللا ذلك بحصار التنظيم، والعمليات العسكرية القوية التي تتعقبهم.



جاء ذلك في لقاء له في برنامج اكثر من عنوان.

وفي سياق موازٍ، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن محاولة تنظيم القاعدة لجذب متطرفى تنظيم داعش فى الوقت الذى تتعرض فيه "الخلافة" المزعومة إلى الانهيار، مع خسائره الفادحة فى العناصر البشرية والمواد والأرض والمكانة.



وأضافت الصحيفة أن حملة التجنيد بدأت الصيف الماضى، حتى قبل أن يفقد تنظيم داعش معاقله النهائية، مما يعكس الأهمية التى تعطيها القاعدة للفوز بعناصر قتالية جديدة وموارد من منافسيها، معتبرة أن مرونة الدواعش تمثل تهديدا على الغرب.



وأشارت "الغارديان" إلى أن جهود القاعدة ظهرت عندما حول 10 مقاتلين ينتمون إلى فرع صغير لتنظيم داعش فى الجزائر ولائهم فى اغسطس الماضى بعد مناقشات مع رجال دين موالين للقاعدة، وذلك بحسب مصادر أمنية محلية. كما أطلقت حملة ثانية فى سوريا فى سبتمبر الماضى.



وفى منطقة الساحل فى شمال افريقيا يعتقد أن كبار مسؤولى القاعدة قد تواصلوا مع القائد المتطرف الذى يعتقد أن رجاله نصبوا كمين لأربعة من القوات الأمريكية الخاصة فى النيجر وقتلوا فى أكتوبر الماضى.

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