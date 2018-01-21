باحث سياسي: القبائل تعدّ القاعدة مصدر تهديد لأمنهم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

قال الباحث و المحلل السياسي البراء شيبان ان القبائل اليمنية تعتبر افراد تنظيم القاعدة مصدر تهديد لامنهم واستقرارهم، مشيرا إلى ان رؤساء القبائل يضعون الحفاظ على امن العشائر والقبائل من اهم اولوياتهم خاصة ان سمعة القاعدة كانت سيئة جدا. مضيفا ان تأييد القبائل للقاعدة كان لفترة قصيرة جدا وهو ما لم يتوقعه التنظيم المتشدد

وأكد ان القاعدة كانت في تلك الفترة صمعتها سيئة للغاية سرعان ما تلاشت بعد تأكدهم ان تنظيم القاعدة تنظيم زائف.

جاء ذلك في لقاء له في برنامج اكثر من عنوان.

في المقابل يشار إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت أنه رغم تكثيف الضربات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة فى اليمن، لم يتراجع تهديد التنظيم بشكل كبير.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ضاعفت ضرباتها الجوية هذا العام ثلاثة أمثال ضد فرع تنظيم القاعدة فى اليمن بالإضافة إلى تمكن حلفاء واشنطن من طرد المسلحين من معاقلهم الساحلية وتفاخر البنتاجون مؤخرا بقتل أحد قادة القاعدة الرئيسيين وتعطيل عمليات المنظمة، غير أن كبير مسئولى مكافحة الإرهابى فى الولايات المتحدة وغيره من محللى الاستخبارات الأمريكية اعترفوا رغم كل ذلك بأن هذه الحملة العسكرية أدت بالكاد إلى تراجع قدرة القاعدة على استهداف مصالح الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، عن نيكولاس راسموسن، الذى استقال من منصبه الشهر الجارى كرئيس للمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات، قوله "لا یمكن الشعور بعد بأننا نتجاوز المشكلة فى الیمن، إذ أنها لا تزال واحدة من أكثر التهديدات الصعبة فى عملنا لمكافحة الإرهاب فى الوقت الراهن".

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