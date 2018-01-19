قوات روسية تبدأ الانسحاب من عفرين شمالي سوريا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

قال الصحفي الروسي "كيريل رومانوفيسكي" إن الفرقة الروسية المتواجدة في عفرين انسحبت صباح اليوم باتجاه قرية "شهبا" بسبب ارتفاع حدة التوتر والقصف الذي تعرضت له مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب ليل أمس، ومن جهتها أكدت وكالة الأناضول بدء انسحاب العسكريين الروس من المدينة.

وأضاف الصحفي الروسي على صفحته في الفيس بوك بأن العملية العسكرية اتجاه عفرين قد تنطلق مساء اليوم مشيراً إلى جهوزية عالية في مطار "ديار بكر" التركي.

وكان وفد عسكري تركي برئاسة "خلوصي أكار" رئيس هيئة الأركان الجديش التركي توجه أمس الخميس إلى موسكو وقالت وسائل إعلامية أن الطرف التركي طلب من روسيا عدم الاعتراض على العملية العسكرية التركية باتجاه عفرين.

وفي السياق ذاته، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف ليل الخميس.

وقال متحدث باسم الوحدات لـ"رويترز"، إن القوات التركية تقصف عفرين من تركيا وتستهدف قرى كردية، متوعدا: "وحدات حماية الشعب سترد بأقوى طريقة على أي هجوم على عفرين".



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