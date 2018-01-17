محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كرّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفائزين التسعة بجائزة زايد لطاقة المستقبل لعام 2018.

وأكد الشيخ أن لعام 2018 أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة الإمارات التي تحتفي فيه بعام زايد، إحياء للذكرى العطرة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسد في مسيرته المباركة أسمى معاني الحكمة والقيادة والعطاء.

وشدّد الشيخ محمد على أن الرؤية الحكيمة للشيخ زايد في التنمية المستدامة، وصون البيئة، ستبقى نبراساً نهتدي به ونحن نمضي في مسيرتنا لبناء الوطن، والارتقاء به عالياً، وستظل مصدر إلهام يحفز على إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة في العالم.

وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لاتزال تنهل من إرث القائد المؤسس، عبر إطلاق برامج ومبادرات تستلهم فكره ورسالته، ومنها «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، التي تأسست لترسيخ نهجه وتكريم أصحاب الجهود المتميزة، الذين يحدثون أثراً إيجابياً ملموساً في مجتمعاتهم.

وأعرب عن سعادته بما حققته الجائزة من أثر واسع وبالغ الأهمية على امتداد العالم خلال العقد الماضي، إذ أسهمت في دعم تطوير التكنولوجيا المبتكرة والنظيفة، وفي تعزيز سبل الاستفادة من الطاقة، وتحسين ظروف الحياة للكثيرين، وفي المحافظة على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وهنأ الشيخ الفائزين، مشيداً بدورهم الفاعل في إحداث التغيير إلى الأفضل في حياة المجتمعات، والمساهمة إيجابياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفاز البروفيسور شوجي ناكامورا، أستاذ في مجال المواد والنظم الكهربائية وهندسة الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في «سانتا باربرا» بالجائزة عن فئة «أفضل إنجاز شخصي للأفراد»، لتطوير مصابيح «ليد» بيضاء موفرة للطاقة، ستسهم في خفض استهلاك الكهرباء بالولايات المتحدة بنحو 348 تيراواط/‏‏‏‏ساعة بحلول عام 2027، وبالتالي توفير أكثر من 30 مليار دولار.

كما فازت شركة «غوغل» الأميركية بالجائزة عن فئة «الشركات الكبيرة»، لدورها في اعتماد الطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية.

في ما كانت جائزة فئة «الشركات الصغيرة والمتوسطة» من نصيب شركة «سونا ديزاين»، لإسهاماتها في مجال إضاءة الشوارع بمصابيح عاملة بالطاقة الشمسية، كان لها دور في توفير فرص اقتصادية واجتماعية في 130 قرية ومجمعات للاجئين بمناطق نائية بالدول النامية.

ونالت شركة «سيلكو فاونديشن» الجائزة عن فئة «المنظمات غير الربحية»، لجهودها في منح قروض صغيرة للمساعدة في توفير الطاقة للمجتمعات الفقيرة.

أمّا «الجائزة العالمية للمدارس الثانوية»، فقد فازت بها مدارس تمثل خمس قارات مختلفة، لجهودها الاستثنائية في تعزيز الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتضم المدارس كلاً من: مدرسة «عودة السعدية» الثانوية من إفريقيا، ومدرسة «سنترو إيديوكاتيفو موباراكايو» من الأميركتين، ومدرسة «بيان البحرين» من آسيا، ومدرسة «فلاديمير نازور» من أوروبا، ومدرسة «موتوفوا» الثانوية من أوقيانوسيا.



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