2017 تسجل حركة سياحة مرتفعة في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى امارة دبي خلال الفترة من شهر كانون الثاني يناير حتى تشرين الثاني نوفمبر من عام 2017 لتصل إلى 14 مليونا و 24 الف زائر بنمو قدره اكثر من 6.74% مقارنة بالفترة ذتها من عام 2016.

ووصل عدد الزوار في عام 2016 إلى 13مليونا و 34 الف زائر، بحسب إحصائيات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وعلى صعيد عدد ليالي المبيت بالمنشآت الفندقية في دبي، فقد أظهرت البيانات أن إجمالي الليالي الفندقية بلغ نحو 26.53 مليون ليلة، مقارنة بـ25.49 مليوناً في نهاية نوفمبر 2016، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.5 ليالٍ.

وفيما يتعلق بتوزيع الزوار حسب الدول، فقد تصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي الذي بلغ 1.85 مليون زائر بنمو 17%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وحلّت السعودية ثانيةً بـ1.43 مليون، فيما ارتفع عدد الزوار من المملكة المتحدة 2%، ليصل إلى 1.14 مليون مع نهاية نوفمبر الماضي. وحقق السوق الروسي قفزة نوعية في عدد الزوار القادمين إلى دبي، حيث بلغ 442 ألف زائر بنمو 111%، مقارنة بالفترة نفسها من 2016 الذي وصل فيها العدد إلى 210 آلاف زائر.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 14.24 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، مقابل 13.34 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.75%.

وأشارت البيانات ، إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 106 آلاف و837 غرفة، مقارنة بـ101 ألف و502 غرفة نهاية نوفمبر 2016، بإضافة 5335 غرفة فندقية، تمثل نمواً نسبته 5.26%.

كما لفتت البيانات إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دبي، وصل إلى 675 منشأة، موضحة أن إجمالي عدد الليالي الفندقية بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 26.53 مليون ليلة، مقابل 25.49 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنمو نسبته 4.08%، فيما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 77%.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم 102 منشأة، بينما وصل عدد المنشآت الفندقية من فئة أربع نجوم إلى 121 منشأة.

كما بلغ متوسط مدة إقامة الزائر الواحد 3.5 ليالٍ، في حين وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 483 درهماً، مقابل 503 دراهم في الفترة نفسها من عام 2016، فيما وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 375 درهماً، مقابل 390 درهماً.

ووفقاً للبيانات، حلت الهند بالمركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، مسجلة أكثر من 1.8 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 1.4 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بأكثر من 1.1 مليون زائر، وجاءت سلطنة عمان والصين في المركزين الرابع والخامس بنحو 791 و696 ألف زائر لكل منهما على التوالي.

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