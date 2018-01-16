انطلاق أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في ابوظبي

أخبار الآن | أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة - (وام)

افتتح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة" بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 175 دولة.

وحضر الافتتاح ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس سيشل داني فور وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب ولي عهد أبوظبي بالقادة والخبراء الذين يلتقون على أرض دولة الإمارات لمناقشة سبل إيجاد حلولٍ لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدماً في حوارٍ بنّاء يعزز آفاق التعاون لوضع خططٍ عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة.

شهد الافتتاح رئيس جمهورية موريتانيا الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس جمهورية السيشل الرئيس داني فور، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

كما شهد الافتتاح الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتبحث القمة سبل إيجاد حلول لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدما في حوار بناء يعزز آفاق التعاون لوضع خطط عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة.





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