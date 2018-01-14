"التحالف العربي" يدمر أحد مواقع الحوثيين في صنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



شنت مقاتلات التحالفِ العربي لدعمِ الشرعية في اليمن غارات جوية على غرفةِ عملياتِ ومخازنِ أسلحةٍ تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظةِ البيضاء جنوبَ العاصمة صنعاء، ما أدى لتدميرها بالكامل، وقال مصدرٌ ميداني -في تصريحات صحفية- إن "مقاتلات التحالف استهدفت مبنى مديريةِ القريشية الذي تتخذهُ المليشيا غرفةَ عملياتٍ لها ومخازنَ أسلحة وأسفرت الغارات عن تدميره".

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أحبطت هجوما للمليشيا الانقلابية على مواقع بمنطقة أعشار في مديرية ناطع، وكان المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في البيضاء قد أعلن، أمس السبت، مقتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في هجوم للجيش اليمني على مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن، على معسكر تدريبي بمحافظة البيضاء.

وأضاف المركز أن أكثر من 90 عنصراً حوثياً قُتلوا في 7 غارات للتحالف على معسكر القصير المطل على مدينة رداع، والمعسكر التدريبي للمليشيا بإحدى المناطق الواقعة بين منطقتي قرن الأسد وريام بمديرية العرش.



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