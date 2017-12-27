التحالف العربي يضبط أسلحة هربتها إيران للحوثيين في اليمن

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية

رحب التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بالمواقف الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمنددة بإطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف ضبط أسلحة هربتها إيران إلى مليشيات الحوثي، بينما قصفت طائراته الحربية بعض المناطق التي تخبأ فيها المليشيات صواريخها الباليستية. ودعا المالكي خلال مؤتمر صحفي جميع الأطراف إلى الإلتزام بالقرارات الدولية التي تحرم وتجرم تهريب السلاح إلى اليمن.

وفي إطار المساعدات الإنسانية، قال المالكي إن التحالف منح تصاريح دخول لـ 5 سفن إلى ميناء الحديدة هذا الأسبوع، بغية إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى الشعب اليمني.

واستعرض المالكي آخر التطورات العسكرية في معركة القوات الشرعية المدعومة من التحالف، في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وقال إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من تطهير محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي، فيما أحرزت مزيدا من التقدم في البيضاء، بينما أشار إلى تكبد المتمردين خسائر كبيرة.

وعرض المتحدث مشاهد لاستهداف مواقع وتعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين عن طريق طائرات تحالف دعم الشرعية، مشيرا إلى أن التحالف يستخدم أعلى المعايير في عمليات القصف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأردف أن طائرات التحالف استهدفت أيضا مناطق تخبئ بها الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية، ومقارا لقادة ميدانيين حوثيين قرب الحدود مع السعودية.



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