مسلحو الحوثي يختطفون نساء تظاهرن ضدهم في صنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (صحف)

اختطف مسلحون حوثيون عددا من النساء، عقب اعتدائهم وتفريقهم بالقوة تظاهرة نسائية معارضة لهم في ميدان التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.

وكانتْ المظاهرةُ تدعو إلى العصيان المدني وتندد بالقمع الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد اليمنيين، وعبثها بقوت المواطنين.

وتزامنت المظاهرة مع أربعينية علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون مع عدد من مرافقيه.

وفي التطورات الميدانية أحكمت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظب الاستراتيجية وعدة مرتفعات محيطة بها بمحافظة صعدة معقل الحوثي، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في محور البقع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية عن مصدر ميداني أن مقاتلين في لواءي فتح والوحدة في الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محور البقع وحققوا انتصارات كبيرة، وكبدوا الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية فادحة، واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والدراجات النارية.

وأكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الاثله، على أهمية "الانتصارات الكبيرة" في البقع، بتطهير سلسلة جبال أم العظب من المليشيا الانقلابية التي عاثت في الأرض فساد.

وأشاد بتضحيات جميع الألوية والوحدات العسكرية المرابطة في جبهة البقع محور صعدة، ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل 4 أشخاص، هم امرأتان وطفلان وبإصابة ثلاثة أطفال آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على إحدى قرى وادي الضباب غرب مدينة تعز.

وشهد يوم الخميس اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

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