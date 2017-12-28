قوات الشرعية اليمنية تحرز تقدما في محافظة الجوف

أخبار الآن | الجوف - اليمن - (وكالات)

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدما في جبهتي خب والشعف في محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء، في وقت تكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة. وتقدم الجيش اليمني لأكثر من 17 كيلومترا على جبهتي خب والشعف، وذلك في عمليات عسكرية واسعة، تصاعدت فيها المعارك مع الميليشيات الانقلابية.

وشهدت المعارك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، فيما قامت مقاتلات التحالف بمساندة القوات الشرعية، بقصفها أهدافا للحوثيين. واستهدفت طائرات التحالف آليات عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة للمتمردين.

يذكر أن مديرية خب والشعف هي أكبر مديريات محافظة الجوف في اليمن. وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد تكبدت خسائر كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل أكثر من 45 مسلحا في مواجهات على الساحل الغربي.

ومن بين القتلى قيادي يدعى أبو ثابت، لقي مصرعه في غارات للتحالف العربي، وفق ما أفادت مصادر ميدانية. وفي تطور آخر اقتحمت الميليشيات الانقلابية قرى في مديرية التعزية شمالي تعز، بعد مواجهات مع الأهالي.

وهجرت الميليشيات عددا من العائلات بالتزامن مع حملة اعتقالات. كما شنت قصفا بالمدفعية على المنطقة، مما تسبب في موجة تهجير جديدة للسكان.



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