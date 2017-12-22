العقيلي: إنهاء انقلاب الحوثي يقطع شريان التمدد الإيراني

أخبار الآن | شبوة - اليمن - (وكالات)

كد رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء طاهر العقيلي، أن تحرير كامل البلاد من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، يمثل قطعاً لشريان من أوردة التمدد الإيراني، وأشار إلى أن ذلك "سيثمر في بناء دولة يمنية قوية تكون جزءاً فاعلاً في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الهوية العربية ورفعتها".

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، إلى مديرية بيحان التي تم تحريرها مؤخراً، وهي آخر معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، ولقائه بالقيادات العسكرية والميدانية.

وقال اللواء العقيلي "إن الانتصار الكبير الذي تحقق في بيحان سيتحقق في كل منطقة لا تزال في قبضة الميليشيا وصولاً إلى آخر معاقلهم في مران بصعدة".

وتعهد للشعب اليمني بتخليصهم من ميليشيا الانقلاب الحوثية التي آذت كل اليمنيين في معيشتهم وحريتهم ودولتهم ولم تترك خياراً سوى دحرها بالقوة.. مؤكدا أن الانتصار المنتظر سيتم قريبا، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني، بمستوى الدعم والإسناد الفاعل لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المعركة التاريخية.

كما حيا دور أبناء القبائل في عسيلان وبيحان واستقبالهم لقوات الجيش الوطني بعد أن عاشوا سنوات من القمع والتجويع والحصار من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وجدد اللواء العقيلي التأكيد على أن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى تحرير آخر شبر من أراضي اليمن.

وكان الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، نجح خلال الأيام القليلة الماضية، في تحرير آخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة شبوة النفطية، في ضربة موجعة تلقتها الميليشيا، التي خسرت بدحرها من بيحان وعسيلان أحد أهم طرق الإمداد والتهريب.

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