هذه الأطعمة قد تقتلك على البطيء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

معظمنا يتناول الطعام الذي يحبه دون أن يدري أن هناك أطعمة قد تسدد لنا لكمة قاتلة في وقت لاحق و غير متوقع، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".

ومن هذه الأطعمة:

1- الزيت النباتي: الذي يعتبر جزءا أساسياً من مطبخنا، فبعض هذه الزيوت مصدرها عناصر معدلة وراثيا، ودهون مُحوّلة خطيرة، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان ومرض ألزهايمر.

2- المارغرين أو الزبدة المصنعة لأنها مصنوعة من الزيوت النباتية المهدرجة وغير الطبيعية، التي يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية وترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

3- الصلصات المعبأة في زجاجات بلاستيكي، كالكاتشب والمايونيز، لاحتوائها كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية. وينصح بالاستعاضة عنها بعصير الليمون الطبيعي أو خل التفاح أو الخل البلسمي مع بعض زيت الزيتون.

4- المُحليات الصناعية... هذه المحليات ليست أفضل من السكر رغم أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل، لكنها لا تزال تشكل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشكلة التمثيل الغذائي.

5- مشتقات الألبان وعلى الرغم من أن الحليب طعام صحي جدا، فإننا مع التقدم ​​في العمر نطور مناعة ضد مادة اللاكتوز. ومن هنا، يأتي الربط بين تناول منتجات الألبان وانخفاض امتصاص المغذيات والصداع النصفي والتهاب المفاصل والسرطان.

6- اللحوم المشوية... فالمواد الكيميائية التي تتغلغل في اللحم أثناء الشواء تهدد بالإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي.

7- أطعمة الطاقة...... بسبب ما تحتويه من كميات كبيرة من السكر والدهون الصناعية، وبالتالي تمتلك سعرات حرارية مرتفعة.

8- حبوب الإفطار... حيث يعتقد كثير من الناس أن هذه الحبوب غير ضارة، لكنها في الواقع قد تحتوي على السكر والألوان الصناعية والمواد الحافظة والمنتجات المعدلة وراثيا.

9- النقانق واللحوم المدخنة أو المصنعة وهي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بالصحة، وفيها نسبة عالية من الصوديوم والسموم التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

من جدة عبر الهاتف دكتورة فيفيان وهبي أخصائية التغذية

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