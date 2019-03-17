أسباب غير متوقعة لتأخر الحمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

تواجه العديد من النساء صعوبات في حدوث الحمل، وأسباب ذلك كثيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون الأسباب بسيطة ويمكن علاجها دون الحاجة لاستشارة الطبيب

من أهمِ المشكلاتِ التي تواجه النساء بعد الزواج هي التأخر في الإنجاب، وقد يحدث ذلك لأسبابٍ مختلفة بعضها معقد، لكن مالا تُدرِكَه الكثيرات أن هناك أسباباً تُعيق الحمل تكون بسيطة لكن النساء لا يعلَمن بها .

ومن أبرز هذه الأمور:



المشاكل النفسية والتوتر:

مع تسارعِ نمطِ الحياةِ وضغوطِ العمل، تعاني الكثير من النساءِ من التوترِ والقلق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى اضطراباتٍ في الهرمونات.



نقص أو زيادة الوزن:

للوزن الصحي أهمية كبيرة في خصوبةِ المرأة، فعندما تعاني المرأة من نحافةٍ مفرطة، فإن ذلك يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على إنتاجِ البويضات، كما أن الزيادةَ الكبيرة في الوزنِ تؤدي لحدوثِ مشكلاتٍ لدى المرأة مثل متلازمة تَكيُس المبايض، وهي أيضا من المشكلاتِ التي تُعِيقُ الحمل".



تناول بعض الأدوية:

في بعض الحالات، يكون السبب في تأخرِ الحمل هو تناول بعض الأدوية لعلاجِ مشكلاتٍ صحيةٍ أخرى، دون أن تدرك المرأة أن هذهِ الأدوية لها علاقة بالخصوبةِ والهرموناتِ لديها.



الطعام غير الصحي:

فالإكثار من تناولِ الوجباتِ السريعةِ والأطعمةِ التي تحتوي على الكثيرِ من الدهونِ، يؤدي إلى إعاقةِ حدوثِ الإخصاب.



ارتفاع الكوليسترول في الدم:

عندما ترتفع نسبة الكوليسترول بالجسم، فإن الخصوبة تتأثر بصورةٍ سلبية، وتحتاج المشكلة إلى تدخلٍ طبيٍ لعلاجها، نظرا لخطورتها على الصحة، إضافة إلى ضرورةِ تجنبِ الأطعمةِ التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم.



خللٌ في الجهاز المناعي:

فالكثير من النساءِ لا يتصورن وجود علاقة بين الحمل والجهاز المناعي في الجسم، فإن حدوث خلل في جهاز المناعة، قد يؤدي إلى مهاجمةِ البويضاتِ الموجودةِ بجسم المرأة، وبالتالي يؤثر على الخصوبة.

ويشار إلى أن هناك أسباب أخرى تُعيق الحمل منها قلة النوم، و الملابس الضيقة،و التلوث البيئي.. وغيرها.





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