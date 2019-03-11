إليكم 7 فوائد للزيتون أثبتها العلم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( webteb )

الزيتون، سر الطبيعة السحري المليء بالفوائد، فهذه الشجرة التي تنبت عادة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، تعطي أغنى الثمار بالعناصر المفيدة للجسم ، هنا نستعرض 7 منها ..

1- الحفاظ على صحة القلب والشرايين

عن طريق تقليل الكولسترول السيء "LDL" ورفع مستوى الكولسترول الجيد "HDL".

هذا يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، ويساعد على جعل شرايينك أكثر مرونة مما يساعد في مقاومة السكتات الدماغية والقلبية.

2- تقوية المناعة ومكافحة الجذور الحرة

باحتوائه على مضادات الاكسدة من فيتامين أ وفيتامين هـ، تظهر فوائد زيت الزيتون في مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة عن طريق مكافحته للجذور الحرة.

كما وأثبتت بعض الابحاث مؤخرا دوره في مكافحة سرطان الثدي تحديداً، فزيت الزيتون يحتوى على مواد تعمل على مكافحة وقتل الخلايا السرطانية وتدميرها.

3- تحسين مستوى الذاكرة

حيث يحتوي الزيتون على مادة البوليفينول، ومواد تحارب الجذور الحرة وتقلل الاكسدة في خلايا الدماغ ومن اهمها فيتامين هـ، كما ووجدت بعض الابحاث دورا لزيت الزيتون في مكافحة الزهايمر.

4- الامداد بالطاقة والسيطرة على الشهية

بما أن حصة زيت الزيتون وهي الملعقة الصغيرة تحوي ما يقارب 5 غم من الدهون المفيدة و45 سعرة حرارية فهي تقلل الجوع عند تناولها وتساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناول لاحقا وخاصة السكريات.

ولقد وجدت الابحاث أن للزيتون دور في خفض مستوى الشهية فالأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية التي يحتويها الزيتون تعتبر بطيئة الهضم مما يعمل على تحفيز هرمون كوليسيستوكينين (هرمون الشبع في الجسم).

كما وان هذه الأحماض الدهنية تساعد على تشجيع حرق الدهون في الجسم عن طريق تحفيز افراز مادة كميائية تدعى اديبونيكتين "adiponectin".

5- زيت الزيتون يعالج فقر الدم

يعتبر الزيتون مصدرا جيدا للحديد، فكوب من الزيتون يحتوي على ما يقارب 4.4 ملغم من الحديد. ومعدن الحديد يساعد في تركيب الكارنيتين، وهو من الأحماض الأمينية الذي يحول الدهون إلى طاقة.

كما أن الحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين في الدم.

6- محاربة علامات الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة

باحتواء الزيتون على حمض الأوليك وجد له خواص في المحافظة على البشرة ومرونتها وحفظ رطوبتها ونعومتها.

وبوجود مضادات الاكسدة القوية أيضا مثل "فيتامين هـ " يتم القضاء على الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتجاعيد والترهلات والمحافظة على البشرة ناعمة وصحية.

كما ووجد لزيت الزيتون دور في علاج الأكزيما وتشقق الأيدي والارجل وعلاج حروق الشمس.

كما ويعتبر مفيد جدا لفروة الرأس والشعر، فهو يمنع جفاف الشعر ويرطب فروة الرأس الجافة.

7- مفيد للجهاز الهضمي

فزيت الزيتون يقوي المعدة ويساعد على تسهيل الهضم، وقد يساعد في عديد من الاحيان في علاج الإمساك.

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