6 عادات تؤذي العمود الفقري.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي العادات التي يقوم بها الإنسان، وتؤدي إلى آلام في الظهر والعمود الفقري. ولذلك، فإنّه من الأوجب الإنتباه والإبتعاد عن هذه العادات لتجنب تلك الآلام المزعجة جداً، وهي على النحو التالي:

العادة الضرر التدخين يمنع أقراص الظهر من امتصاص العناصر الغذائية التي تحتاجها، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار في العمود الفقري. الإنحناء المتكرر استخدام الحواسيب بشكل مستمر يساهم في إنحناء الجسم. ولذلك يجب إبقاء وضعية الظهر مستقمية، وأخذ فترات من الراحة للسماح بتحريك عضلات ومفاصل الجسم. نقص الكالسيوم يؤثر ذلك سلباً على عظام ومفاصل الجسم، ما يؤدي إلى آلام حادة في العمود الفقري. تناول الكافيين المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعيق امتصاص الجسم للكالسيوم، الأمر الذي يزيد من مشاكل الظهر. حمل الأطفال إن حمل الأطفال بشكل دائم يساهم في بروز مشاكل في الظهر، وينصح الخبراء بتجنب ذلك. الكعب العالي يساهم في إنحناء المرأة إلى الامام بسبب وضعية قدمها المائلة، الأمر الذي يؤثر سلباً على العمود الفقري.

مصدر الصورة: esteshary.com

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