خضروات يجبُ طهيها دائماً.. الفائدة من ذلك كبيرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الخضروات التي نستطيع تناولها من دون طهيها. لكنّ هناك انواع أخرى يجب طهيها دائماً. فبحسب الخبراء، فإنّ هذا الأمر ضروري كي يتم تسهيل هضم هذه الخضروات أو التخلص مما يعلق بها من جراثيم.

ووفقاً لموقع "ستاندر ميديا"، فإنّ هناك مجموعة من الخضروات يجب تقديمها ساخنة أو مطبوخة، وهي على النحو التالي:

السبانخ واللفت

إن طهي السبانخ يجعله أكثر سلاسة خصوصاً عند قليه مع زيت جوز الهند، وإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج إليه. كذلك، فإنّ اللفت مليء بحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمواد المضادة للأكسدة، وطهيه يجعله ينكمش.

الجرز

ينصح بطهي الجزر لفترة قصيرة على نار هادئة، الأمر الذي يجعله سهل التناول. كذلك، فإنّ طهي الجزر ضروري ليتم امتصاصه بشكل أسهل خلال عملية الهضم. وللحصول على أكبر كمية ممكنة من البيتا كاروتين وفيتامين (أ) الموجودين في الجزر، فيجب تبخيره لدقائق معدودة، الأمر الذي يجعله أكثر فائدة للجسم وأسهل في الهضم.

الطماطم

إنّ تناول الطماطم الساخنة أمرٌ جيد للجسم، كونها تتضمن المزيد من العناصر الغذائية. فهي تحتوي على فيتامينات A وC وK وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم. وينصح الأطباء بتناول الطماطم، فهي تحافظ على صحة العظام والجلد.

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