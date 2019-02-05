دراسة: دماغ المرأة أكبر من دماغ الرجل بـ4 سنوات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (edition.cnn)

كشفت دراسة علمية أمريكية أنّ "دماغ المرأة هو أكثر شباباً من دماغ الرجل بـ4 أعوام"، لافتةً إلى أنّ "هناك فروقات أيضاً بشأن الذاكرة لدى الطرفين".

وأجرت الدراسة مجموعة من العلماء من جامعة واشنطن للطب في سانت لويس - ولاية ميزوري، موضحين أنّ "حدة الذاكرة وقوة العقل أقوى لدى المرأة".

وشملت الدراسة نحو 205 أشخاص (121 امرأة و84 رجلاً) تتراوح أعمارهم بين 20 و 82 سنة، لقياس تدفق الاوكسيجن والغلوكوز في أدمغتهم. وخلال دراستهم، قام الباحثون بتحديد جزء السكر المرتبط بالتحلل الهوائي لكل شخص، في مناطق مختلفة من دماغه، وعمدوا إلى تصميم خوارزمية لإيجاد العلاقة بين العمر واستهلاك السكر في الدماغ عند الرجال، والأمر نفسه لدى النساء.

وعليه، فقد كشفت النتائج أنّ دماغ المرأة أكثر شباباً من دماغ الرجل بيولوجياً بما يعادل 3 أعوام و8 أشهر". كذلك، فقد استنتج الباحثون أنّ "دماغ المرأة أكثر سرعة وحدّة عن التعرض لاختبارات مختلفة".

ولفت الباحثون إلى أنّ "المخ يحرق ما تبقى من السكر لتشغيل المهام اليومية للتفكير، في حين تبدأ معدلات السكر التي تصل للدماغ في الإنخفاض بمعدلات ثابتة مع التقدم في العمر، وتصل إلى مستويات منخفضة جداً في الوقت الذي يكون فيه الناس في الستينات من عمرهم".

ومن جهته، أكّد مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن أن "نتائج الدراسة قدمت تبريراً منطقياً بشأن ميل النساء للتفوق على الرجال في الاختبارات الإدراكية في السبعينيات من العمر"، موضحاً أنّ "بحثهم أعطى تفسيراً للأسباب الكامنة وراء عدم تدهور الجانب الإدراكي والمعرفي لدى النساء مع التقدم في السن، وذلك لأن أدمغتهن أصغر سناً وتبقى تعمل بشكل فعال".

ولفت إلى أنّ "هذا الأمر لا يعني أن أدمغة الرجال أسرع من أدمغة النساء، لكنهم يبلغون سن المراهقة قبل النساء بـ3 سنوات، ما يمتد طيلة حياتهم".

مصدر الصورة: AlpeNews

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