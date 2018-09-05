الذاكرة الخارقة مرض نادر يعاني منه 61 شخصا في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتصور البعض أن تذكر الإنسان لكل لحظة فى حياته، وعدم نسيانه لأي شىء مهما مرت السنوات، لهو أمر جيد، لكن ما لا يعرفه البعض أن تلك الحالة هي مرض نادر اسمه "هايبرثيميسيا"، أو متلازمة التذكر المفرط.

وتعد متلازمة التذكر المفرط، حالة مرضية نادرة، تجعل الشخص المصاب بها يتذكر كل لحظة في حياته بكل تفاصيلها، وقد أوضحت صحيفة الغارديان البريطانية، أن العالم سجل نحو 61 شخصًا مصابًا بهذا المرض في عام 2015، واصفة إياه بالقوة الخارقة.

وتابعت "هذه المتلازمة لا تعني بالضرورة نجاح الأشخاص في المدرسة، بل إنها تعطيهم القدرة على تذكر التفاصيل في معظم الأحداث التي يمرون بها بشكل واضح جدًا".

ووفقا للصحيفة، "يعد هذا المرض حديث العهد، حيث تم اكتشافه عام 2006، عندما اكتشف باحثون بجامعة كاليفورنيا امرأة تستطيع تذكر كل الأحداث الشخصية التي مرت بها بالتفصيل".

واختتمت الصحيفة التأكيد على أن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى أسباب تلك المتلازمة، إلا أنهم رأوا أن عوامل مثل نوبة الفص الصدغي قد تسهم فى هذه القدرة.



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