ليبيا: تسجيل 5 آلاف إصابة بداء اللشمانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سَجلت تقارير في ليبيا إصابة خمسة آلاف شخص على الأقل ، بداء اللشمانيا خلال ستة أشهر، أغلبها في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة ، وتاورغاء الواقعة جنوب شرقي مصراتة.

وبحسب التقارير، فإن العدد المسجَل يمكن أن يكون أقل من الواقع بسبب "وجود عدد من الإصابات لم تسجَل بعد، نظراً لعدم رغبة البعض في العلاج".

وتظهر أعراض داء اللشمانيا على شكل تقرحات في الأحشاء، وهو داء مميت إذا لم يعالج أو في شكل جلدي يمكن أن يخلف جروحاً لا تندمل أو حتى حالات إعاقة شديدة.

وهذا المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة.

وتنتقل العدوى بهذا الداء إلى البشر بلسعة نوع من الذباب وهو ذبابة الرمل، بحسب منظمة الصحة العالمية، في حين لا يوجد له حالياً ـي لقاح ينتشر في حالات تحرك السكان القسري أو سوء التغذية أو السكن في أماكن غير صحية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2018، فإن هناك سنوياً في العالم ما بين 700 ألف ومليون مصاب جديد بداء اللشمانيا تؤدي إلى وفاة ما بين 20 ألفاً و30 ألف شخص.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة في توريد جزء من عقار للشمانيا من الهند، في انتظار شحنة جديدة نهاية الأسبوع الجاري.



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