15 شباط: اليوم العالمي لسرطان الأطفال

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

يتّحد العالم سنوياً في الـ 15 من شهر شباط فبراير من كل عام لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال، لتوحيد الجهود للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله..

يصاب الأطفال بالسرطان في ذات أجزاء الجسم التي تصيب البالغين ، ولكن الفرق أنه لدى الأطفال يَحدث فجأة من دون أي أعراض مبكرة ....

بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون في الدول النامية ...

وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع ، وهناك 12 نوعاً للإصابة بسرطان الأطفال ، ويُعَد 1- اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم و 2- سرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التي تصيب الاطفال ..

ومن أكثر أنواع السرطان التي تصيب الأطفال ايضا : 1- سرطان الجهاز العصبي، 2- الأورام الليمفاوية، 3- سرطان الكلى، 4- سرطان الأنسجة الضام، 5- سرطان العظام، 6- سرطان العين، 7- سرطان الغدة الكظرية، 8- سرطان الكبد...

يصاب سنوياً في جميع أنحاء العالم، ما يقرب من 175 ألف حالة سنوياً ، ويصل معدل الوفيات نحو 96 ألف وفاة سنوياً، ونسبة الشفاء من السرطان تصل إلى 80%...

يهدف اليوم العالمي لسرطان الأطفال إلى توفير علاج سرطان الأطفال لجميع الأطفال المصابين ، ورفع مستوى الوعي، وتحسين الوصول للخدمات الطبية، والرعاية التلطيفية ، ودعم الأطفال المصابين واسرِّهم.

معنا من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور بيتر نون .. اختصاصي أمراض الدم والأورام لدى الأطفال

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