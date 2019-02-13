15% من الأطفال يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية حديثة أن 15% من الأطفال يعانون من اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم و10ان % فقط يتم تشخيصهم، وفقًا لبحث جديد نشر مؤخراً في مجلة الجمعية الأمريكية لصحة الأطفال.

ويمكن أن يتسبب توقف التنفس أثناء النوم بإلحاق أضرار دائمة بنمو الدماغ خلال السنوات الأولى من الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون الأمريكيون إنه ما يصل إلى 15% من الأطفال يعانون من بعض أشكال اضطراب النوم، ومع ذلك ، فإن نسبة 90% لا يتم تشخيصهم، وهذا خطر يهدد نموهم.

وشرح الباحثون أن التطور العصبي، والتجدد الخلوي ، ونمو الأنسجة والعظام كلها تحدث أثناء مرحلة النوم العميق، لكن عندما يتم توقف التنفس في مجرى الهواء العلوي ، تتحول الدماغ من مرحلة الشعور بالنوم العميق إلى مرحلة الاستيقاظ لاستئناف التنفس الطبيعي، وهذا يترتب عليه توقف عمليات البناء.

وأشار الباحثون إلى أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم للأطفال تشمل: الشخير ، والنوم المتقطع أو النعاس المفرط ، وطحن الأسنان، والصداع النصفي ، والتبول اللاإرادي.

وأضاف الباحثون أنه يجب توجيه الطفل لأخصائي الأنف والأذن والحنجرة لعدم حدوث مشاكل في المخ أو تطوير العظام أو نمو الأسنان والتركيز.

المزيد: