الطعام المقلي يرفع خطر موت النساء الأكبر سنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام يرتبط بخطر الموت المرتفع من أي سبب خصوصا أمراض القلب، بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50-65 سنة.

وبحسب الباحثين فقد ارتبط تناول وجبة واحدة أو أكثر من الدجاج المقلي في اليوم، بخطر الوفاة بنسبة 13٪ من أي سبب، وزيادة خطر الوفاة بسبب القلب بنسبة 12٪ مقارنةً بعدم تناول أي طعام مقلي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة الأمريكية أن الأطعمة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية ارتبطت مع ارتفاع خطر الوفاة المرتبطة بالقلب، ولا سيما بين النساء بعد سن اليأس.

ويشير الباحثون إلى أن تقليل استهلاك الأطعمة المقلية ، خاصة الدجاج المقلي والأسماك المقلية ، قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة.

وهناك ما يصل إلى ثلث البالغين في أمريكا الشمالية يتناولون الوجبات السريعة كل يوم، وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن تناول كميات أكبر من الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب.

واستخدم الباحثون بيانات الاستبيان لتقييم الوجبات الغذائية لـ 106966 امرأة ، تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 سنة ، واللاتى التحقن بمبادرة صحة المرأة (WHI) بين 1993 و 1998 وتمت متابعتهن حتى فبراير 2017.

خلال هذا الوقت ، حدثت 31588 حالة وفاة ، بما في ذلك 9320 حالة وفاة مرتبطة بالقلب و 8358 حالة وفاة بالسرطان و 13880 من أسباب أخرى.

نظر الباحثون في الاستهلاك الكلي والمحدود للنساء من الأطعمة المقلية المختلفة ، بما في ذلك: الدجاج مقلي، والسمك المقلي وساندويتش الجمبري والمحار، والأطعمة المقلية الأخرى ، مثل البطاطس المقلية.

وبعد أخذ العوامل المؤثرة المحتملة مثل نمط الحياة، وجودة النظام الغذائي بشكل عام، ومستوى التعليم والدخل، وجد الباحثون أن تناول الأطعمة المقلية بانتظام كان مرتبطا بخطر الموت المرتفع من أي سبب، وعلى وجه التحديد الموت المرتبط بالقلب.

