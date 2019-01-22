اكتشاف عقار جديد يمكنه إسكات خلايا الألم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أعلن باحثون أمريكيون عن توصلِهم إلى عَـقارٍ جديد يمكنه إسكات خلايا الألم، حيث نجحت تجاربهم على الفئران وهم حاليًا في طورِ تجربتِها على البشر مع توقعاتٍ بالحصول على نفسِ النتائج.

هذه الدراسة تعطي الأملَ للباحثين بإيجادِ استراتيجياتٍ علاجية جديدة تُقللُ من الانزعاجِِ المستمر الذي يسببه الألم لنحو خمسين مليون بالغ في امريكا يعانون من آلامٍ مُزمنة لأسبابٍ مختلفة.

فيما أفاد تقرير صادر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن 50 مليون بالغ هناك يعانون من آلام مزمنة لأسباب مختلفة.

البحث الجديد قام به علماء من جامعة "ستانفورد" الأميركية يعطي الأمل في التخلص من الألم

فقد قام الباحثون بتعريض مجموعة من الفئران إلى درجات حرارة مرتفعة ووخزات جلدية ليتبين أن خلايا الدماغ المعروفة باسم اللوزة الدماغية هي المسؤول الرئيسي عن الشعور بالألم.

بعد ذلك طور القائمون على الدراسة عقارًا يستطيع إسكات هذه الخلايا، لم يكشفوا عنه بعد، وقاموا بإجراء ذات التجربة على الفئران.

وكانت النتيجة أن أدمغة القوارض توقفت عن تحليل مشاعر الألم على الرغم من قدرتها على تحديد مصدره.

العلماء سيتبعون البحث بتجارب على البشر، ومن المرجح أن تتشابه النتائج نظرًا لتشابه دارت الدماغ المختصة بالشعور في الألم عند البشر والفئران.

هذا ويُعرف المختصون الألم بالوجع المزمن الذي يحدث يوميًا أو معظم الأيام لمدة 6 أشهر على الأقل.



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