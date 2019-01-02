العلم يكشف أثر الأجهزة الإلكترونية المدمر على أدمغة الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

كشفت دراسة أمريكية أجريت على نطاق واسع مدى الأثر المدمر للأجهزة الذكية على أدمغة الأطفال .

وأكدت الدراسة على أنه حين يفرط الأطفال في قضاء الوقت أمام الهواتف والألواح الإلكترونية وألعاب الفيديو يصابون بترقق المخ قبل الأوان بحسب دراسة أمريكية كبيرة

العوارض تظهر على الأطفال في التاسعة والعاشرة ممن يستخدمون الأجهزة لسبع ساعات يومياً أو أكثر.

والمنطقة التي تصاب بالترقق هي القشرة المخية وتتعامل مع المعطيات التي يستقبلها المخ من الحواس

ومع هذا لا يستطيع الأطباء حتى الآن الجزم فيما إذا كان سبب الترقق هو الوقت أمام الشاشة، لكنه السبب الأكثر ترجيحاً .



كما وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يقضون ساعتين أو أكثر يومياً أمام الأجهزة يحرزون نتائج أسوأ في اختبارات اللغة والتدبر الذهني

الدراسة أجريت بتكلفة قدرها 300 مليون دولار و شارك فيها 4500 طفل وطفلة

وكان هدف الدراسة معرفة ما إذا كان مكوث الأطفال أمام الشاشات لفترات طويلة قد يصيبهم بالإدمان .

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