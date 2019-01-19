هل يضر تناول الطعام بسرعة بالصحة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يوصي خبراء التغذية بتناول الطعام ببطء حتى يتمكن الجسم من حَرقه والاستفادة منه دون التعرض لمخاطر صحية.. فما هي أضرار الأكل بسرعة؟

لا شك ان تناول الطعام يمثل متعة لدى كثير من الاشخاص، لكن تناوله بسرعة قد يقلب المتعة كارثة، فقد كشفت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعام بسرعة، اذ يؤكد الباحثون والأطباء على ضرورة التروي ومضغ الطعام ببطء، وألا تقل عملية الهضم عن 15 دقيقة كحد أدنى.

وقد حدد الأخصائيون عددا من المخاطر يتعرض لها من يتناول طعامه بسرعة.

الإصابة بالسكري هي اولى هذه المخاطر، وبما ان الأكل بسرعة يبعث في النفس شعورا بعدم الشبع، فهو بالتالي يؤدي إلى التهام المزيد من الطعام، وإحداث تقلبات في الغلوكوز بالدم، ومقاومة الأنسولين.

يسبب تناول الطعام بسرعة مشكلات في القلب أيضا ففي إحدى الدراسات الطبية، التي أجرتها جامعة هيروشيما اليابانية، اختبر علماء تأثير الأكل السريع على صحة المشاركين في التجربة، وتوصلوا إلى أن السرعة في الأكل تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كذلك فإن التمثيل الغذائي لمن يتناول طعامه بسرعة يرفع من خطر رفع ضغط الدم، وتراجع مستوى الكوليسترول المفيد.

البدانة والوزن الزائد يحدثان أيضا نتيجة الأكل بسرعة لان ذلك يجعلك تأكل كميات أكبر من الطعام، نظرا لتطلب الدماغ لما يقرب من الـ20 دقيقة لإرسال إشارات الشبع، وبالتالي يحتاج الشخص للأكل لفترة أطول قبل توقف الإحساس بالجوع.

كما يمكن أن يؤدي تدفق الطعام غير الممضوغ بشكل جيد إلى المعدة لارتجاع الحمض، والشعور بحرقة، ويرتبط الإسراع بالأكل بأوجاع عديدة مثل عسر الهضم، فضلا عن الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.

وأخيرا من المحتمل ألا يشعر الشخص عند تناوله للطعام بسرعة بطعم الأكل، خصوصا مع الوجبات السريعة، وهو ما يرفع فرص الإصابة بالتسمم الغذائي. ويمكن أن يؤدي الإسراع في الأكل أيضا إلى حدوث اختناق، عند البلع بدون مضغ جيد.

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