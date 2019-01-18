صحة الفم.. إليكم 5 أغذية يجب غسل الأسنان بعدها فوراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ينصح أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان بعد تناول الطعام ، لكن بعض الأطعمة لديها خصوصية تجعل من الضروري عدم تأخير تنظيف الأسنان بعدها أبداً ، وأطعمة أخرى عليك أن تنتظر قليلاً قبل تنظيف أسنانك بعدها

فبعضالأطعمة والمشروبات، خاصةً التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات، تتسبب في ظهور البكتيريا التي تهاجم مينا الأسنان، ولذلك يجب غسلها بعد تناول الطعام مباشرة.

إليك قائمة بالأطعمة التي يجب غسل الأسنان بعد تناولها حتى لا تسبب أضرار صحية:

1-السكريات والحلويات

لا تفكر في تأجيل غسل أسنانك بعد تناول أي أطعمة تحتوي على سكريات، لأن السكر يبدأ في إلحاق الضرر بأسنانك، ويقصد بالسكريات أي طعام يستخدم السكر في تصنيعه.

ويجب التأكد من غسل الأسنان جيداً وبطريقة صحيحة لأن جزيئات السكر تلتصق بالأسنان ويصعب إزالتها.

ولذلك يفضل إستخدام خيط الأسنان الطبي للتأكد من تنظيفها.

وإن لم تكن بالمنزل، ويصعب عليك غسل الأسنان بالفرشاة فور تناول السكريات، فيجب أن تقوم بشطف أسنانك على الأقل، أو المضمضة بغسول تنظيف الأسنان.

2-اللحوم والدجاج

عادةً ما تتبقى بعض قطع اللحوم أو الدجاج بين الأسنان، وببقاءها لفترات سوف تسرع في تكوين البكتيريا وحدوث مشكلات في الأسنان مثل تورم اللثة وغيرها.

3-الخبز

تحتوي العديد من أنواع الخبز على السكر، وخاصةً الخبز الأبيض، مما يساعد في إنتشار البكتيريا بالأسنان.

كما أن الخبز من المواد الغذائية التي تبقى عالقة بين الأسنان، ولذلك تتطلب غسلها جيداً بعد تناوله.

4-الفشار

أيضاً من الأطعمة التي تبقى عالقة بين الأسنان، وتحتاج إلى الخيط الطبي لإزالتها ثم غسلها بالفرشاة والمعجون.

ولأن بقايا الفشار تكون عبارة عن قشور، فيمكن أن تسبب إلتهابات وتورمات في اللثة.

5-زبدة الفول السوداني

من الأطعمة التي تتسم باللزوجة، كما أنها غالباً ما تصنع من السكر، ولذلك فإنها تكون بيئة خصبة للبكتيريا في الأسنان.

ويفضل إختيار زبدة الفول السوداني الطبيعي التي لا يضاف لها سكريات، كما يجب غسل الأسنان جيداً بعد تناولها.

أطعمة لا يجب غسل الأسنان بعد تناولها

وفي المقابل، هناك أطعمة لا يجب غسل الأسنان فور تناولها، ويفضل الإنتظار لبعض الوقت، ولذلك فإن غسل الأسنان قبل تناولها هو الحل الأمثل، وهي:

1-الأطعمة الحمضية

والتي تحتوي على حمض الستريك، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، حيث أنها تضعف مينا الأسنان، ويمكن أن يؤدي التنظيف بالفرشاة بعد تناولها مباشرةً إلى تلف المينا وزيادة حساسية الأسنان.

وينصح بشرب كوب من الماء بعد تناول الحمضيات، والإنتظار لمدة 30 دقيقة ثم غسل الأسنان بالفرشاة.

كما يمكن تناول أطعمة منخفضة الكربوهيدرات والسكر بعد تناول أي أحماض، فهذا يساعد في تقليل الأحماض الضارة للأسنان.

2-القهوة

هي ليست من الأطعمة، ولكن لها تأثيرات على الأسنان، حيث تؤثر على لونها لتصبح داكنة مع الوقت.

ولكن الأفضل هو غسل مضمضة الأسنان بالماء أو شرب قليل من الحليب بعد شرب القهوة، لأن القهوة أيضاً تحتوي على حمض يسبب تاكل المينا في بعض الحالات.

3-السبانخ

تحتوي السبانخ على حمض الأكساليك، وهذا الحمض عندما يتحد مع الكالسيوم، تتكون أملاح غير قابلة للذوبان، وهي أوكسلات الكالسيوم، وتسبب هذه الأملاح أضرار عديدة على الأسنان.



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