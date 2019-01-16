غينيس تحتفي بصورة البيضة على الانستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قـَدمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التهنئة للبيضة التي استطاعت أن تحظى بأكبر عدد على الإطلاق من حالات الإعجاب , في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، اذ تخطت حاجز الـ 40 مليون لايك فى 11 يوما فقط.

وذكرت موسوعة غينيس، أن صورة البيضة تمكنت من التفوق على الصورة الشهيرة لعارضة الأزياء كيلي جينر .

و تمكنت صورة البيضة، من التفوق على الصورة المنشورة من قِبل نجمة تلفزيون الواقع Kylie Jenner التى تمتلك 18 مليون علامة إعجاب والتى تم نشرها خلال عام 2018.

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