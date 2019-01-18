النساء أكثر تحملاً للألم من الرجال

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة علمية حديثة أن المرأة أكثرُ تحملاً للألم مقارنة بالرجل الذي يوصف في العادة بـ "الجنس الخشن".



ورصد الباحثون إحساس عينة من الرجال والنساء بالألم , عن طريق تعريضهم لحرارة خفيفة في منطقة الساعد.

وأظهرت النتائج، أن الرجال كانوا أكثر تأثرا بالحرارة , على الرغم من تعريض النساء للدرجة نفسها, أثناء القيام بالتجربة، وهو ما شكل مفاجأة للباحثين.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالنساء تجاوزن الشعور بالألم على نحو سريع فيما احتفظت ذاكرة الرجال بما تم التعرض له لمدة أطول.

ويثير هذا النوع من الدراسات جدلاً واسعاً في الغالب، إذ يقول منتقدون إن تعميم حكم من الأحكام على جنس كامل يحتاج إلى دراسات ضخمة وعينات كبيرة، وهو شرط لا تتم مراعاته في كثير من البحوث

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