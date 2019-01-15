10 فوائد صحية للأفوكادو.. ستجعلك تتناوله يومياً (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

للأفوكادو فوائد عديدة معروفة لصحة القلب وعلاج الإمساك والكولسترول السيّىء عظيمة، وتُعدّ الأفوكادو أكثر فاكهة إفادة على الإطلاق لصحة القلب وعلاج الإمساك والكولسترول السيّىء.. جمعنا لك هنا أهم 10 فوائدة للأفوكادو

1- الأفوكادو فاكهة ممتازة للقلب

من الفاكهة التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبّعة، وتحتوي على حمض اللينوليك الذي يعمل على خفض الكولسترول، و تحتوي كذلك على الألياف التي تلتقط الكولسترول والمواد الكربوهيدراتية وعلى البوتاسيوم.

2-تساعد على محاربة الإمساك

الأفوكادو غنية بالألياف، وحيث إنه يوجد"5.18" غرامات من الألياف في كل "100" غرام من لب الأفوكادو، فإنها تحتوي بالتالي على محتوى مهم يلعب دورًا رئيسيًّا في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، ويمنع الإصابة بالإمساك.

3- الأفوكادو جيدة للنظر

الأفوكادو من الفاكهة الأكثر غنًى باللوتين، وهذه المادة من "الكاروتينويدات" التي تحافظ على البصر بحالة جيدة، وتحارب الضمور البقعي المرتبط بالسن، أي فقدان النظر المرتبط بالشيخوخة.

4- تقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة

الأفوكادو غنية بحمض الأوليك، وهو من الدهون التي تعطي الدماغ الشعور بالشبع والذي يؤخر الشعور بالجوع، و تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، وبالتالي المحافظة على وزن الجسم من دون زيادة.

5- الأفوكادو تسرّع عملية الشفاء

الأفوكادو غنية بزيت "زبدي الملمس" الذي يمتلك خصائص شافية ومغذية.

6-الأفوكادو تحارب الكولسترول السيّىء

تحتوي الأفوكادو كذلك على كمية كبيرة من "الفيتوستيرول"، وهي مركبات نباتية تساهم بفعالية في تخفيض مستوى الكولسترول السيّىء في الجسم.

7- تحارب آلام الدورة الشهرية

تحتوي الأفوكادو على عدد كبير من الدهون غير المشبّعة والتي يمكن أن تقلّل الإصابة بالالتهابات، وتخفف بالتالي آلام الدورة الشهرية، كما أنّ الفيتامين "إي" الموجود في الأفوكادو، يساعد على التخلص من بعض أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

8-تجعل البشرة أكثر جمالًا

بفضل محتوى الأفوكادو من الفيتامين "إي" والمعروف بفوائده في محاربة الشيخوخة، فإنَّ هذه الفاكهة حليف جيّد للبشرة، كما أنها تغذي وترطب الجلد.

9-محاربة علامات تمدّد الجلد

الأفوكادو تجعل البشرة أكثر جمالًا، لأنَّ الأفوكادو لها تأثير مفيد على علامات التمدد بسبب احتوائها على مواد غير قابلة للتصبّن "مواد زيتية لا تذوب وتتحول إلى رغوة الصابون".

10- فاكهة مليئة بالسعرات الحرارية

يوجد في الأفوكادو "169" سعرة حرارية لكل "100" غرام، وبالتالي فإنها فاكهة مليئة بالسعرات الحرارية المهمة للأشخاص الذين بحاجة إلى طاقة عالية، وكذلك للأشخاص المعرّضين إلى خطر نقص التغذية والأشخاص الذين يريدون زيادة أوزانهم.

مصدر الصور: مطبخ سيدتي

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