دراسة: الفاكهة والخضار تحمي ذاكرة الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن الرجال الذين يكثرون تناول أنواع من الفاكهة والخضروات أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين أكثروا من تناول الخضروات الورقية الداكنة والفلفل الأحمر والأصفر، بالإضافة إلى التوت وعصير البرتقال؛ كانوا أقل عرضة لتراجع الذاكرة ومهارات التفكير، بنسبة 34%، مقارنة بغيرهم.

الدراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشروا نتائجها الجمعة في دورية “Neurology” العلمية.

وللوصول إلى نتائج البحث، راقب الفريق 27 ألفًا و842 رجلاً على مدار 26 عامًا.

وصنّف الباحثون العينة وفقًا لكميات الفواكه والخضروات المستهلكة يوميًا، مع إخضاعهم إلى اختبارات قصيرة ودورية لمراقبة قدرتهم على التفكير والتذكر.

ولدى الرجال الذين يشربون عصير البرتقال يوميًا، ترتفع تلك النسبة إلى 47%، مقارنة بمن يشربونه مرة في الشهر.

وقال الدكتور “تشانغتشنغ يوان” قائد فريق البحث، إن الدراسة تقدم المزيد من الأدلة على أن خيارات النظام الغذائي مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.

وأضاف: “النتائج تدعم فكرة أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات يساعد على تجنب انخفاض الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر”.

وتابع أن انخفاض الذاكرة ينذر بالإصابة بضعف الإدراك المعتدل، وهو حالة مرضية تسبق الإصابة بمرض ألزهايمر.

وحتى الآن، لا يوجد دواء فعال للمرض، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ومن أعراضه التدهور المتواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجياً حتى الوصول إلى العجز عن القيام بالأعمال اليومية والتواصل، وقد تتدهور الحالة إلى درجة فقدان الأداء الوظيفي.

ووفقا لتقرير جمعية ألزهايمر الأمريكية لعام 2016، فإن المرض يصيب نحو 47 مليون شخص حول العالم، ويكلف أنظمة الرعاية الصحية أكثر من 818 مليار دولار أمريكي.

وأضاف التقرير أن ألزهايمر هو خامس سبب رئيسي لوفاة كبار السن فوق 65 عامًا.

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