دراسة تحذر من استخدام مجفف اليدين في المراحيض العامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أثبتت دراسة حديثة أن المجففات الكهربائية لليد المنتشرة في المولات تنقل خمسة أضعاف الجراثيم والبكتيريا ما يسبب أمراضًا خطيرة.

وقالت الدراسة، أن استخدام المناديل الورقية يقلل انتشار الجراثيم بشكل كبير، خاصة بين المرضى في المستشفيات، وفق دراسة جامعة "ليدز"، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أن بكتيريا خطيرة تسبب التهابًا رئويًا وتسممًا في الدم والأمعاء بسبب استخدام المجففات.

ورغم أن وزارة الصحة البريطانية تقيد استخدام المجففات الهوائية في المستشفيات، إلا أن الدراسة طالبت بحظر استخدامها في الأماكن العامة.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، مارك ويلكوكس :"تبدأ المشكلة عندما لا يغسل بعض الناس أيديهم بشكل صحيح"، مضيفا:" عندما يستخدم البعض المجففات، فإن الميكروبات تنتشر حول دروة المياه".

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وتابع ويلكوكس:" مجففات اليدين تقوم بخلق هباء جوي يلوث المنطقة، بما فيها المجففات ذاتها والأرضية والأسطح الأخرى، وذلك اعتمادا على تصميم المجفف نفسه".

وأضاف:" عندما يستخدم البعض مجفف الهواء، تنتشر الميكروبات في غرفة المرحاض. يخلق هباء جويا يفسد المكان بما فيها المجفف نفسه".

وأكد الباحث البريطاني:" إذا لمس البعض الأسطح، فإنهم يخاطرون بإصابتهم بالبكتيريا والفيروسات"، مشيرا إلى أن المناشف الورقية تمتص المياه والميكروبات المتروكة على اليدين.

وشملت الدراسة مراحيض في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 12 أسبوعًا جرى خلالها قياس مستويات التلوث البكتيري، ووجدت أن المجففات تنشر البكتيريا على مسافة 9 أقدام حول المرحاض.

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