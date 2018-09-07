دراسة طبية تجعلك تتفادى خطر الإصابة بالخرف؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح علماء دنماركيون بعد إجراء مجموعة من التجارب العلمية "أن مرض الخرف يمكن التنبؤ به قبل 10 سنوات من الإصابة به"، خلال مجموعة من العوامل التي توصل إليها العلماء وتؤشر على احتمال الإصابة بالخرف.

ومن أبرز تلك العوامل: العمر والجنس واختلافات في الجين الذي يكون سببا في خطر الإصابة بالخرف ويسمى أبوليبوبروتين (Apolipoprotein E ) الموجود على هيئة أكثر من شكل ، لكن الشكل "APOE4" يعد أحد العلامات المسؤولة عن خطر الإصابة بالخرف، يستطيع العلماء التنبؤ بالخرف عن طريق دراسة هذه العلامات الثلاث في وقت واحد.

لاحظ العلماء أن النساء هن أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف، ويمكن الحد منه ومنع تلك الإصابة به خلال مراجعة الأخصائيين بشكل دوري، حيث تأكد دراسة العلماء أن مسببات المرض يمكن أن تظهر علاماتها قبل 10 سنوات.

كما أكد روث فريك شميث الباحث المشارك في الدراسة أن التدخل الطبي في الوقت المناسب قبل تفاقم الأمر والقضاء على عوامل الخطر كالتدخين والاكتئاب وعلاج ضغط الدم والسكري والسمنة وفقدان السمع، قد يؤدي إلى تأخير أو منع تطور المرض، بحسب الباحث المشارك، روث فريك شميث.

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