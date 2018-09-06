تعلم اللغات يعزز قدرات الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشف طبيب بريطاني، أن تعلم أكثر من لغة غير اللغة الأم، يساعد في حماية الدماغ من الخَرف ، كما أنه يساعد في زيادة مستوى الفهم لدى كبار السن.

وأكدت الأبحاث السابقة على أن فهم آلية عمل الدماغ فيما يخص تعلم اللغة يساعد بشكل كبير في علاج حالات البكم عند الأشخاص بعد التعرض لحادث ما،



ونُشر البحث ضمن مجلة التقارير العلمية، حيث قاد الدراسة باحثون من المعهد العالي للاقتصاد HSE في موسكو، ومن جامعة هلسنكي في فنلندا.

كما أن دراسة كيفية عمل الدماغ في مجال تقوية الشبكات العصبية، يزيد من تسريع عمليات تحسين التعلم لدى الأشخاص.

وبالرغم من ذلك، يؤكد الباحثون أن البحث في هذا المجال يتقدم ببطء شديد مقارنة بدراسة وظائف المخ الأخرى، على سبيل المثال، لا يمكن تعليم الحيوانات القدرة على التكلم.

ووجدت دراسة حديثة أن تعلم العديد من اللغات الأجنبية بشكل أكبر يُسرَع من استجابة الدماغ لمعالجة البيانات المدخلة في أثناء التعلم. وبعبارة أخرى تقترح الدراسة تزويد العقل بالمزيد من المعارف من أجل تعزيز قدرات الدماغ في الاستجابة للمزيد.

هذا وأجرى الباحثون سلسلة من التجارب باستخدام EEG لقياس النشاط الكهربائي في أدمغة 10 من الذكور و12 من النساء متوسطات العمر، حيث لم يتعلموا لغة أخرى سوى اللغة الأم في مرحلة الطفولة. وقد بدأ الجميع تعلم اللغات المختلفة ضمن مدرسة متخصصة باللغات.

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