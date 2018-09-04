دراسة: الماعز تفضل وجوه البشر المبتسمة وليس الغاضبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أجرى فريق من الباحثين في سلوك الحيوان بجامعة كوين ماري البريطانية تجربة بسيطة على بعض الماعز، الدراسة تمحورت حول انطباعات الماعز لدى رؤية وجه الإنسان، بعد أن إختبرت مواجهتها مع حوالي 20 شخصا.

وقد اعتبرالدكتور "ألان ماكليغوت" بأن هذه الدراسة تعطى أهمية شديدة لمعرفة العلاقة بين الإنسان والحيوانات غير الأليفة. بالإضافة الى دراسة انطباعات هذه الحيوانات التي تمتلك القدرة على إدراك العواطف البشرية على غرار حيوانات أليفة كالكلاب والخيول.

وأجريت الدراسة المذكورة على الماعز عن طريق إظهار وجوه غير مألوفة لنفس الشخص، الأول مبتسم والثاني غاضب. وقد توصلت هذه الدراسة لنتيجة مفادها ان الماعز تتقبل الوجوه السعيدة أكثر من نظيرتها التعيسة او الغاضبة لكونها جنبت الإقتراب من هذه الوجوه.



وبحسب تحليل العلماء فان الماعز إستخدم النصف الأيسر من دماغه لمعالجة المشاعر الإيجابية، فيما كشف الباحث "كريستيان نوروث" عن تناغم الماعز مع لغة الجسد، فضلا عن امكانية الماعز على التفاعل مع التعبيرات الإنفعالية المختلفة مثل الغضب والسعادة.

للمزيد:

لن تتخيل ما يقوم به رجل تسعيني من أجل زوجته المريضة؟! (صور)