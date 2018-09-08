حاويات نقاط التفتيش بالمطارات تحوي "فيروسات خطيرة"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

ذكرت دراسة علمية مؤخرا أن الحاويات البلاستيكية المستخدمة في نقاط التفتيش بالمطارات، تحوي على العديد من الفيروسات والتي تعد أكثر من فيروسات المراحيض العامة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البرريطانية

كما شملت الدراسة نحو 90 عينة سطحية و4 عينات هواء تم تجميعهم من مطار هلسنكي-فانتا، وذلك لمدة استمرت 3 أسابيع متتالية خلال عام 2016.

وجمعت العينات أسبوعيا خلال 3 فترات مختلفة من اليوم في المطار، ومن نقاط مختلفة على طول رحلات الركاب، كما شملت مناطق الدراسة السلالم المتحركة والأزرار ومقابض العربات والألعاب في منطقة لعب الأطفال، إلى جانب حاويات الأمتعة الشخصية في نقاط التفتيش والتي شكلت أكبر خطر محتمل للتلوث الفيروسي.

و كشف الخبراء عن الفيروسات التنفسية التي رصدتها الدراسة وكانت أبرزها إنفلونزا A وdeno وrhino وhuman corona OC43.

وعند مقارنة الخبراء بين العينات، لم ترصد الدراسة أي فيروسات في 42 عينة مأخوذة من 3 مناطق في المراحيض العامة للمطار.

ويأكد الباحثون أن الحاويات التي تُستخدم من قبل جميع الركاب في المطار، فإنها تشكل خطرا حقيقيا لانتشار الفيروسات على المستوى الدولي.

كما كشفت الدراسة عن فيروس تنفسي واحد على الأقل من بين 9 عينات سطحية، أي ما يعادل 10%.

وأوضح الباحثون أنه يمكن التقليل من خطر انتشار الفيروسات من خلال تقديم خدمة تعقيم الأيدي، قبل وبعد الفحص الأمني، وزيادة وتيرة تطهير الحاويات المستخدمة والذي سيلعب دورا هاما في الحد من انتشارها أكثر.

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