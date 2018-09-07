8 طرق تعزز من قدراتك العقلية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

فكثير من الأحيان يصعب علينا تذكر إسم شخص أو مكان مما يجعلنا نمر بمواقف محرجة أمام الأخرين ، ودائما ما نسمع إن الذاكرة تضعف مع التقدم في العمر وتتراجع معها القدرات المعرفية مثل التفكير المنطقي والاستجابة فهناك 8 طرق تعتبر تمرينات عقلية مفيدة



1. ممارسة الرياضة تجعل مخك أكبر:

ممارسة الرياضة تزيد من نقاط الاشتباك العصبي، وهو ما يزيد من الوصلات العصبية داخل المخ ويمكنك زيادة الفائدة أكبر عند ممارسة الرياضة في مكان مفتوح، إذ يؤدي هذا إلى زيادة فيتامين "د" في الجسم.

2-تحرك أثناء الحفظ :

تعد الحركة أثناء محاولة الحفظ أو الدراسة لمساق ما، تزيد من احتمالية بقاء المعلومة في الذاكرة.

3. تناول الأطعمة المفيدة للمخ:

يستحوذ المخ على 20 في المئة مما تتناوله من السكر والطاقة، وهو ما يجعله معتمدا كليا على مستويات الجلوكوز في الجسم. الدهنية، ومن تلك الأطعمة التي تساعد المخ الحبوب، والمكسرات، والأفوكادو، والأسماك، بالإضافة إلى إكليل الجبل (الروزماري) والكركم.

4. ابتعد عن مصدر الضغوط:

تؤدي مواجهة الضغوط إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي من شأنه توليد الطاقة والمساعدة على التركيز.



5. ابحث عن طرق جديدة لتتحدى بها نفسك :

من الأساليب البارزة لتقوية المخ أن تتحداه من خلال تعلم أو فعل أمر جديد حيث بادر بتعلم لغة جديدة أو حضور دروس في الفن مما ستلعب دور في تعزز مرونة المخ لديك

6. الاستماع إلى الموسيقى:

تشير أدلة علمية إلى أن الموسيقى تحفز المخ على نحو فريد وتعزز نشاطه .

7. ذاكر قبل النوم

عندما تتعلم أمرا جديدا في النهار، يتكون اتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ. وعندما تخلد إلى النوم يُعزز هذا الاتصال، ويدخل ما تعلمته في الذاكرة. وبالتالي فإن النوم فترة مهمة جدا لتقوية المخ.

8. استيقظ من النوم بالطريقة الصحيحة

لابد عليك من إتباع الأسلوب المثالي أثناء النوم وهو النوم في غرفة مظلمة، والتعرض التدريجي للضوء مع الاستيقاظ. وبهذا، يتسرب الضوء عبر الجفن بحيث يستحث هرمون الكورتيزول. وتؤثر كمية الكورتيزول المفرزة حين تستيقظ

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