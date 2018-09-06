دراسة هي الأولى من نوعها: المشي يعالج قصور القلب لدى المسنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

المشي أكثر و"ليس أسرع" يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب لدى النساء المسنات، وفقا لأول دراسة على الإطلاق حول هذا الموضوع. وأكدت الدراسة التي شملت أكثر من 137 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما، أن التمارين تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 في المئة.

كما أظهرت النتائج الأولية أن الحركة والمشي لها على ما يبدو ذات تأثير الأدوية الموصوفة للحد من خطر نوعين فرعيين يصعب علاجهما من قصور القلب - أحدهما مرتبط بنوبات قلبية والآخر بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

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وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن النشاط البدني الذي يقوم بالأمر، "دون تصعيد في الحركة أو إرهاق للجسم"، هو أمر مهم للغاية. "هذه هي أول دراسة من نوعها لرصد مستويات النشاط البدني وارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب لدى كبار السن، وخاصة "النساء".

يقول الدكتور مايكل لامونت، أستاذ مشارك في علم الأوبئة من جامعة بافالو للصحة العامة و المهن الصحية، والمشرف على الدراسة: "الحركة أمر مهم للصحة العامة بصرف النظر عن الإصابة بأي مرض، إلا أن الدراسة أثببت أهمية النشاط البدني في علاج بعض المشاكل الصحية المتقدمة مثل قصور القلب،وليس فقط الوقاية منه فحسب.

يؤثر قصور القلب بشكل متفاوت على كبار السن، حيث يصاب 4 من أصل 5 بهذا المرض ممن يبلغ عمرهم 65 عاما أو أكثر، وهي فئة عمرية يكون قصور القلب فيها السبب الرئيسي في دخول المستشفى.

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