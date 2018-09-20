كبسولات النوم في لندن.. للباحث عن الراحة وسط يوم عمل مشحون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبحت "كبسولات النوم" أمل سكان لندن الذين استبد بهم الإرهاق في الحصول على بعض الراحة وسط جدول ِ أعمال مزدحم، لتكون بديلاً عن استراحة قصيرة لتناول القهوة.

ويمكن للعميل الاستغراق في النوم داخل كبسولاتٍ تُطلى جدرانها بألوان داكنة وتُعطـَر برائحة الورود الزكية مقابل 20 دولاراً في الساعة، كما أن الكبسولة مجهزة بسدادة أذن وغطاء للعين.

ويقول مورسيو فيلاميزار "28 عاماً"، الذي شارك في تأسيس مشروع "زرنا واسترح" مع يوان ديمونت، إن الفكرة واتتهما بعدما تابعا أسلوب الحياة المحموم لسكان العاصمة البريطانية وساعات عملهم الطويلة.

وقد استلهما الفكرة من فنادق الكبسولات في اليابان، وأقاما حتى الآن 4 كبسولات في حي شورديتش في العاصمة الراقي.

ويقول جرامي دانييل "58 عاما" مدير في شركة أزياء، إنه زار الكبسولات أكثر من مرة منذ افتتاحها في يونيو/حزيران هذا العام.

وأضاف أنها مفيدة لتعويض قلة ساعات النوم في الليلة السابقة وسط يوم مشحون بالعمل.

وقال فيلاميزار إن عملاء الكبسولات يتراوح عددهم بين 30 و35 أسبوعيا، موضحاً أن هدفه انتشار مثل هذه الكبسولات في جميع أنحاء المدينة، وأن يتوسع في مدن بريطانية وأوروبية أخرى في نهاية المطاف.

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