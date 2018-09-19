5 علاجات متوفرة في منزلك لعلاج تساقط الشعر الموسمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل لتساقط الشعر مواسم؟.. نعم المسألة أشبه ما تكون بأن يسلك الشعر ذات الطريق التي تسلكها أوراق الشجر، إلا أن تساقط الشعر بشكل معتدل يعد ظاهرة طبيعيّة، ففقدان حوالي 100 شعرة يومياً يندرج عادةً ضمن دورة تجدّد الشعر.

ولكن هذا الوضع يتحوّل إلى مقلق عندما يزداد التساقط عن معدله الطبيعي بسبب عوامل متعددة منها التبدلات الفصليّة بين الصيف والخريف. ولذلك ينصح الخبراء في العناية الطبيعيّة بتجربة أحد هذه العلاجات المضادة لتساقط الشعر التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

1- النباتات الشرقيّة: تشكّل هذه الوصفة المتوارثة وسيلة فعّالة في مجال محاربة تساقط الشعر. يكفي الاستعانة بكميّة مماثلة من حبوب الكمون، الحرمل (المعروف أيضاً باسم غلقة الذئب أوPeganum)، ونبات الحلبة.

يتمّ طحن هذه الحبوب والاحتفاظ بها في علبة مغلقة لإضافة القليل منها إلى فروة الرأس الرطبة أثناء الاستحمام، ثمّ تدليكها بهذا الخليط لبضع دقائق قبل تركه عليها لمدة ربع ساعة ثمّ شطفه بالماء. على أن يتمّ تكرار هذه العمليّة عند كلّ حمّام للتخفيف من حدّة تساقط الشعر.

2- العناصر المعدنيّة الغذائيّة: يشكّل تناول العناصر المعدنيّة على شكل مكمّلات غذائيّة وسيلة فعّالة لتعزيز نموّ الشعر والتخفيف من تساقطه. على أن يتمّ تناول هذا العلاج بشكل يوميّ ولمدة 3 أشهر على الأقلّ للحصول على النتائج المرجوة.

يمكن الاستعانة بفوائد الزنك والمغنيزيوم، فهي مفيدة لتعزيز نموّ الشعر كما أنها تحارب التعب وتعتني بالبشرة.

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3- الثوم: عند المعاناة من تساقط الشعر المتوسّط الحدّة، جرّبوا هذه الخلطة التي تعتمد على هرس 3 فصوص من الثوم وخلطها مع 3نقاط من زيت الصعتر الأساسي، و3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الأساسي.

دلّكوا فروة الرأس بهذا الخليط واتركوه عليها طوال الليل، ثمّ اغسلوا الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً في صباح اليوم التالي. استعينوا بهذه الخلطة على الأقلّ مرة أسبوعياً لتحقيق النتائج المرجوّة.

4- حبوب الخميرة: تتمتع خميرة البيرة بفعالية في علاج تساقط الشعر الموسميّ الذي يطالعنا مع نهاية فصل الصيف. يكفي تناول حبوب الخميرة، المتوفرة في الصيدليات، بشكل يومي ولمدة شهر على الأقل فهي مفيدة في تعزيز نموّ الشعر وتقوية الأظافر.

5- الزيوت الأساسيّة: تشكّل بعض الزيوت الأساسيّة علاجاً فعّالاً لتساقط الشعر الموسميّ. أما أكثر الزيوت فعالية في هذا المجال فهو زيت الأرز الأطلسي الذي يدخل عادةً في تركيبة مستحضرات العناية بالشعر. يكفي إضافة بضع نقاط من هذا الزيت إلى الشامبو الذي تستعملونه لغسل الشعر طوال أسبوعين أو ثلاثة، وستلاحظون أن تساقط الشعر قد خفّ بشكل ملحوظ.

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