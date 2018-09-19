حمية الكركم والزنجبيل والليمون للتخلص من سموم الجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر حمية "ديتوكس" أحد الطرق المثلى لتخليص الجسم من السموم والفضلات، فهو برنامج لإزالة السمية عن طريق مساعدة أعضاء الجسم على تحفيز عملية إخراجها باتباع نظام غذائي صحي خالٍ تماما من المأكولات المصنعة والإضافات الكيميائية الموجودة في بعض الأطعمة، والتي تؤدي إلى الشعور بالكسل وكثرة النوم والصداع والإمساك، وبالتالي تقلل من قدرة الكلى والكبد على الأداء الوظيفي الطبيعي لهما.

ويستخدم هذا المصطلح أيضا للإشارة إلى النظام الغذائي على المدى القصير حيث يمكن أن يسهل إزالة السموم وتعزيز فقدان الوزن على الرغم من وجود العديد من الوجبات الغذائية التي تدعم هذه الحمية

ويتساءل الناس كثيراً عن أنواع المشروبات الفعالة لتنظيف الجسم من السموم والحفاظ على وزن صحي. من هذا المنطلق سنعرض لكم في ما يلي وصفة شراب صحي يجب استهلاكه يومياً على معدة فارغة من أجل تنظيف الجسم من السموم.

إليكم وصفة شاي ديتوكس الحامض والزنجبيل والكركم من موقع "nourishmovelove":

- المكوّنات:

6 أكواب ماء

قطعة زنجبيل طازجة )طولها بين 12 و14 سنتيمتراً)

3 عيدان قرفة

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف

6 حبات من الحامض الطازج

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- طريقة التحضير:

قوموا بداية بتقشير الزنجبيل وتقطيعه الى شرائح صغيرة، ثم ضعوا الأخيرة داخل وعاء على النار مع الماء، حتى الغليان. بعدها خففوا النار واتركوا المكوّنين لمدة 10 دقائق تقريباً. بعد ذلك أضيفوا فوقهما عيدان القرفة والكركم والفلفل، واتركوا المكوّنات كافة على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، مع تحريكها من وقت لآخر. بعد ذلك أطفئوا النار واتركوا الشراب حتى يبرد.

هذه الوصفة هي عبارة عن 6 أكواب من الشاي الذي يمكنكم تخزينه في وعاء زجاجي في الثلاجة. يجب إضافة عصير نصف حامضة للكوب قبل استهلاكه.

ما هي فوائد هذه الوصفة؟

-الحامض: يمكن أن يساعد الجسم على التخلص من حصى الكلى والوقاية منها ومن والتهابات المسالك البولية. وهو أيضًا مصدر جيد للفيتامين C الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة في الطبيعة.

- الزنجبيل: مفيد لأي نوع من مشاكل البطن. فهو يزيد من سرعة إفراغ الطعام من المعدة إلى الأمعاء. لذلك، فإن الزنجبيل يساعد على التخلص من عسر الهضم، الانتفاخ والغازات. بالإضافة الى أنه فعال جدًا في المساعدة على التخلص من الالتهاب.

- الكركم: مضاد للالتهابات قوي جداً وهو غني بالمواد المضادة للاكسدة. الكركمي، وهو المكوّن الرئيس في الكركم، يدعم الجهاز المناعي في محاربة العدوى ولديه خصائص تخفيف الألم.

- الفلفل الحرّيف: يمكن أن يساعد على فقدان الوزن، ويعزز الجهاز المناعي بسبب احتوائه كمية كبيرة من البيتا كاروتين.

- القرفة: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة العدوى. وقد تبين أن القرفة تساعد أيضاً على جعل مستويات السكر في الدم أكثر استقراراً.

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