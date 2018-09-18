دراسة جديدة تكشف أهمية البكاء لجهاز المناعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أهمية البكاء في تقوية جهاز المناعة، فيما يعد هذا الاكتشاف من أغرب الاكتشافات التي تتعلق بنصائح المناعة.

وقالت الدراسة إن البكاء يساعد الجسم على مقاومة الأمراض المتعلقة بالضغوط النفسية كالضغط والسكري وأمراض القلب، ونصحت الدراسة بعدم كتمان الدموع، لأن في ذلك ضررا على الجهاز المناعي.

وذكرت الدراسة أن هناك تسعة طرق لتقوية المناعة إضافة للبكاء وهي، التغذية السليمة، الحركة المنتظمة والرياضة، الساونا، تقليل الضغط العصبي، النوم الكافي، الابتعاد عن التدخين والكحول، شرب الزنجبيل والليمون، الاستحمام بالماء البارد والساخن، حيث إن تغيير درجة حرارة الماء يساعد في تقوية جهاز المناعة، والخروج في الهواء الطلق.

وأشار إلى 4 أنواع من الأطعمة تساعد على تقوية جهاز المناعة، وهي اللوز الذي يحتوي على المنجنيز وفيتامين E، ودقيق الشوفان لاحتوائه على ألياف تعمل على مقاومة عدوى الجهاز التنفسي، وتناول الأطعمة الغنية بالزنك.



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