تغير لون البول عند طفلك مؤشر لحالته الصحية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



كثيرا ما تلاحظ بعض الأمهات وجود تغيير فى لون البول لدى الطفل، وهو ما يعد مؤشرا لمشكلة مرضية يعانى منها الطفل .



يتغير لون البول بحسب حلة الطفل الصحية وكمية و نوع ولون السوائل التي يشربها

ويتغير لون بول الطفل أحيانا بسبب أمراض معينة يصاب بها الطفل مثل وجود التهاب بالمثانة أو الكلى أو وجود حصوة فى الكلى أو الحالب

وهناك أسباب أخرى مثل إصابة الطفل بالأنيميا المنجلية .

ويعد لون البول مؤشر للحالة الصحية للطفل

فمثلا

يلاحظ الوالدين أن لون البول تحول إلى اللون الأحمر: هو اكثر الالوان قلقا حيث يؤدي ظهور اللون الأحمر في بول الطفل الي حالة من القلق و التوتر بين الاباء و الامهات و قد يصابوا بالهلع و يدفعهم لطلب المشورة الطبية،

و من الممكن ان يتدرج اللون بين اللون الوردي الي اللون الاحمر الغامق

–الالتهاب الشديد في الكلي و الحالب و المثانة و القناة البولية.

–وجود حصوات بالمسالك البولية.

–انيميا البحر الابيض المتوسط.

–مرض خلايا الدم المنجلية.

أو مثلا رؤية الفقاعات أو بعض الرغاوي في البول

وهذا يشير إلى أن الطفل يحاول حصر البول داخل المثانة لفترة طويلة

أو هناك إفراز كميات كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الجسم في البول ويعد هذا مؤشر صحي خطير لصحة الطفل

ويتطلب تحاليل خاصة لمعالجة الحالة

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